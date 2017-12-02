У победителей встречи единственный мяч на 13-й минуте забил Гонсало Игуаин, который в прошлом году выступал за неаполитанцев и перешел в "Юве" летом 2016-го за 90 миллионов евро.

«Наполи» потерпел первое поражение в сезоне и с 38-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Ювентус» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Старая сеньора» 9 декабря примет «Интер», а подопечные Маурицио Сарри на следующий день сыграют с «Фиорентиной».