«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

В Большом Кремлевском дворце в Москве путем жеребьевки были определены составы групп предстоящего чемпионата мира.

Московский ЦСКА забил шесть безответных мячей в ворота "Тосно" в матче 19-го тура чемпионата России.

В параллельной встрече "Спартак" с минимальным счетом обыграл тульский "Арсенал".

Гол Гонсало Игуаина помог "Ювентусу" нанести "Наполи" первое поражение в текущем сезоне серии А.

"Рома" без труда переиграла СПАЛ, "Порту" и "Бенфика" завершили матч без забитых мячей, а "Дижон" одержал волевую победу над "Бордо".

Хоккейный ЦСКА дома забросил четыре шайбы "Амуру".

"Питтсбург" не без помощи Евгения Малкина выиграл у "Баффало".

Шайба и две передачи Артемия Панарина принесли победу "Коламбу" в матче с "Анахаймом".

Баскетбольный ЦСКА переиграл "Барселону" в рамках Евролиги.

Представительница Германии Дениз Херманн выиграла спринт на Кубке мира в Эстерсунде.

Видео дня: Артемий Панарин забросил шестую шайбу в сезоне

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