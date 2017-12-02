Жеребьевка ЧМ-2018, победа «Спартака» в Туле, 6 мячей ЦСКА в игре с «Тосно» и 3 очка Панарина в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.
В Большом Кремлевском дворце в Москве путем жеребьевки были определены составы групп предстоящего чемпионата мира.
Московский ЦСКА забил шесть безответных мячей в ворота "Тосно" в матче 19-го тура чемпионата России.
В параллельной встрече "Спартак" с минимальным счетом обыграл тульский "Арсенал".
Гол Гонсало Игуаина помог "Ювентусу" нанести "Наполи" первое поражение в текущем сезоне серии А.
"Рома" без труда переиграла СПАЛ, "Порту" и "Бенфика" завершили матч без забитых мячей, а "Дижон" одержал волевую победу над "Бордо".
Хоккейный ЦСКА дома забросил четыре шайбы "Амуру".
"Питтсбург" не без помощи Евгения Малкина выиграл у "Баффало".
Шайба и две передачи Артемия Панарина принесли победу "Коламбу" в матче с "Анахаймом".
Баскетбольный ЦСКА переиграл "Барселону" в рамках Евролиги.
Представительница Германии Дениз Херманн выиграла спринт на Кубке мира в Эстерсунде.
Видео дня: Артемий Панарин забросил шестую шайбу в сезоне
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