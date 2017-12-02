- Для меня это особая группа. Понятно, что все группы — сильные для сборной Ирана, потому матчи будут очень сложными. Однако нам выпала группа со сборными Испании и Португалии, они особенные для меня. Как по мне, нельзя было лучше выбрать. Единственный лучший вариант — это столкнуться в первом матче с Россией, потому что это возможность получить минутную славу на чемпионате мира.

Постараемся выйти в финал, чтобы болельщики могли гордиться своими игроками. Поэтому мы здесь играем против лучших. Нельзя мечтать о чемпионате мира и хотеть играть со сборной Шри-Ланки. Это невозможно, — рассказал Кейруш RT.

Добавим, что по итогам жеребьевки сборная Ирана попала в группу В, где встретится с командами Испании, Португалии и Марокко.