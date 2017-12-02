«Рома» заключила новое соглашение с защитником Костасом Маноласом, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 26-летнего грека с римской командой рассчитан теперь до 30 июня 2022 года.

Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне он в 9 матчах чемпионата Италии забил один мяч.