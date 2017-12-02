Контракт 26-летнего грека с римской командой рассчитан теперь до 30 июня 2022 года.

Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне он в 9 матчах чемпионата Италии забил один мяч.

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