«Рома» продлила контракт с Маноласом (фото)
«Рома» заключила новое соглашение с защитником Костасом Маноласом, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт 26-летнего грека с римской командой рассчитан теперь до 30 июня 2022 года.
Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне он в 9 матчах чемпионата Италии забил один мяч.
UFFICIALE ✍️ Kostas #Manolas rinnova fino al 2022! 🇬🇷🔶🔴#ASRoma #Manolas2022https://t.co/Qc2jAdVe6a pic.twitter.com/cAQ2bgtHXT— AS Roma (@OfficialASRoma) 2 декабря 2017 г.