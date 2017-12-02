- У «Рубина» очень сильный тренер и сильные игроки. Пока у них не получается играть так, как они хотели бы. Я был с «Рубином» на предсезонных сборах, знаю, что Курбан Бердыев хочет от своей команды. Думаю, у Бекиича в итоге все получится. Но «Локо» им не догнать! Мы обязаны уйти на перерыв в чемпионате России на хорошей ноте. Поэтому – только победа! – передает слова защитника Кверквелии официальный сайт московского клуба.

Напомним, что встреча двух команд пройдет 2 декабря в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.