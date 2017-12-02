- Оба великие тренеры, их очень уважают в России. Хотя они совсем разные, у них разный подход. Не буду раскрывать секреты, но я не удивлен, что именно эти два тренера добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьезно, – передает слова защитника Кверквелии официальный сайт московского клуба.

Напомним, что матч 19-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином» пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.