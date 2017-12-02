Президент «Йокерита» Юкка Кохонен заявил, что сборная России и игроки КХЛ должны выступить на Олимпиаде 2018 года.

- Наш клуб в своей позиции солидарен с Финской федерацией хоккея. Мы убеждены, что сборная России должна быть допущена до участия в Олимпиаде, что игроки КХЛ должны быть представлены в Корее. Безусловно, если игрокам «Йокерита» запретят играть на Олимпиаде, это станет большим ударом, - цитирует Кохонена «Р-Спорт».

Напомним, что 5 декабря комиссия МОК примет решения относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.