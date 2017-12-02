- Наш клуб в своей позиции солидарен с Финской федерацией хоккея. Мы убеждены, что сборная России должна быть допущена до участия в Олимпиаде, что игроки КХЛ должны быть представлены в Корее. Безусловно, если игрокам «Йокерита» запретят играть на Олимпиаде, это станет большим ударом, - цитирует Кохонена «Р-Спорт».

Напомним, что 5 декабря комиссия МОК примет решения относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.