Футболисты «Барселоны» на своем поле сыграли вничью с «Сельтой» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на поле стадиона «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.

В составе каталонского клуба голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. У клуба из Виго точные удары на свой счет записали Яго Аспас и Максимилиано Гомес.

После этой игры «Барселона» набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу примеры. «Сельта» с 18 баллами находится на восьмом месте.

В следующем туре «Барселона» 10 декабря в гостях встретится с «Вильярреалом». Днем ранее «Сельта» на выезде сыграет с «Валенсией».