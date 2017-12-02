«Сельта» была очень эффективна в атаке. Нам не повезло, несмотря на то, что мы контролировали игру и имели моменты», - цитирует Бускетса Barcastuff.

В составе каталонского клуба голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. У клуба из Виго точные удары на свой счет записали Яго Аспас и  Максимилиано Гомес.

«Барселона» дома не смогла обыграть «Сельту»

После этой игры «Барселона» набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу примеры. «Сельта» с 18 баллами находится на восьмом месте.

В следующем туре «Барселона» 10 декабря в гостях встретится с «Вильярреалом». Днем ранее «Сельта» на выезде сыграет с «Валенсией».

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