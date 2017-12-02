Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился впечатлениями после матча с «Сельтой» в 14-м туре чемпионата Испании (2:2).

«Сельта» была очень эффективна в атаке. Нам не повезло, несмотря на то, что мы контролировали игру и имели моменты», - цитирует Бускетса Barcastuff.

В составе каталонского клуба голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. У клуба из Виго точные удары на свой счет записали Яго Аспас и Максимилиано Гомес.

После этой игры «Барселона» набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу примеры. «Сельта» с 18 баллами находится на восьмом месте.

В следующем туре «Барселона» 10 декабря в гостях встретится с «Вильярреалом». Днем ранее «Сельта» на выезде сыграет с «Валенсией».