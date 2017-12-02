– Счет по игре?

– Тяжело комментировать. Сейчас эмоций больше. "Зенит" два забил, мы – один. Тяжелый выезд, настраивались на победу, но не получилось.

– Была дополнительная мотивация на команду, в которой вам не дали шанса?

– Если честно – об этом не очень много думал. Просто нужно на выезде взять очки, потому что два матча не могли выиграть.

– Накануне вы и Евсеев встречались с Радимовым. Что обсуждали?

– Старые дела. Мы вместе работали в "Зените", и Радимов стал родным человеком, тренером, который помог прогрессировать. Было приятно его увидеть.

– В команде паническое настроение из-за трех поражений подряд или все нормально?

– Неприятно, конечно, проигрывать. Осталась еще одна домашняя игра, которую мы хотим выиграть и спокойно уйти в отпуск.

– Несмотря на быстрый гол, показалось, что ранняя замена Бикфалви сбила планы.

– Эрик – важный игрок для команды, его присутствие помогает. Он добавляет мастерства, качества, всегда может забить. Но есть и ребята, которые могут подменить. У нас много запасных. Если кто-то вылетит - другой может усилить.

– Ильин признался, что погорячился с Димитровым. Часто такое бывает на тренировках?

– Для нас с Лешей (Евсеевым) и Вовы выезд в Петербург - непростой. Он хотел забить – тем более, была возможность, что ему отдадут передачу. Это эмоции, которые нужно обязательно сдерживать, это некрасиво выглядит. Но ничего страшного нет, это от большого желания, - сказал Евсеев корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, "Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».