- Что с Михаликом?
- Похоже, что Тарас этот год закончил. Думаю, у него мышечная травма. За отпуск восстановится. Ему нужно сказать большое спасибо. Это человек, который в любой момент выйдет на любую позицию в любом состоянии никогда не испортит игры. За счет характера и духа. Он принес очень много пользы «Локомотиву». Он пример для подражания: только тяжелая травма его может вывести из игры. Михалик – игрок характера.

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