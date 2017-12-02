В составе победителей отличились Виссам Бен Йеддер и Микаэль Крон-Дели. «Севилья» набрала 28 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Депортиво» 12 очков и 17-е место.

В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Реалом», а «Депортиво» примет «Леганес».

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур

«Севилья» - «Депортиво» - 2:0

«Севилья»: Сория, Меркадо, Гайс, Ленгле, Эскудеро, Банега (Навас, 85), Писарро, Васкес (Крон-Дели, 68), Сарабия, Бен Йеддер, Нолито (Корреа, 87).

Голы: Бен Йеддер, 45, Крон-Дели, 79