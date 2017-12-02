«Севилья» обыграла «Депортиво»
Матч 14-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Депортиво» завершился победой хозяев – 2:0.
В составе победителей отличились Виссам Бен Йеддер и Микаэль Крон-Дели. «Севилья» набрала 28 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Депортиво» 12 очков и 17-е место.
В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Реалом», а «Депортиво» примет «Леганес».
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
«Севилья» - «Депортиво» - 2:0
«Севилья»: Сория, Меркадо, Гайс, Ленгле, Эскудеро, Банега (Навас, 85), Писарро, Васкес (Крон-Дели, 68), Сарабия, Бен Йеддер, Нолито (Корреа, 87).
Голы: Бен Йеддер, 45, Крон-Дели, 79