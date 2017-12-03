"Мои поздравления "Баварии" и Юппу Хайнкесу. Мы показали добротную игру, особенно в первом тайме мы действовали очень организованно.

У нас были хорошие моменты при переключении из обороны в атаку. К сожалению, мы не смогли их оптимально реализовать.

Во втором тайме мы хотели продолжать быть неприятным соперником. Наш голкипер парировал несколько ударов. В итоге "Бавария" одержала заслуженную победу", - приводит слова Брайтенрайтера официальный сайт "Баварии".

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