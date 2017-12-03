В рамках 14-го тура чемпионата Испании «Атлетик» дома сыграл вничью с мадридским «Реалом» (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Стоит отметить, что «сливочные» доигрывали матч в меньшинстве: Серхио Рамос на 87-й минуте получил вторую желтую карточку и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

«Реал» с 28-ю очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Атлетико» расположился на 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 декабря примут «Севилью», а баски на следующий день сыграют на выезде с «Леванте».