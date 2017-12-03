Как сообщает Fourfourtwo, аргентинский специалист продолжит восстановление дома после перенесенной операции по удалению рака предстательной железы.

Сообщается, что возвращение Бериццо к работе зависит от его восстановления после операции. Добавим, что в отсутствии аргентинца «Севильей» руководит его помощник Эрнесто Маркуччи.

Напомним, что ранее «Севилья» сообщила, что Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы.

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