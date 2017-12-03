Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо выписан из больницы после перенесенной операции.

Как сообщает Fourfourtwo, аргентинский специалист продолжит восстановление дома после перенесенной операции по удалению рака предстательной железы.

Сообщается, что возвращение Бериццо к работе зависит от его восстановления после операции. Добавим, что в отсутствии аргентинца «Севильей» руководит его помощник Эрнесто Маркуччи.

Напомним, что ранее «Севилья» сообщила, что Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы.