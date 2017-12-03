Напомним, что сэр Алекс Фергюсон, проработавший в «МЮ» с 1986 по 2013 год, покинул пост главного тренера в 2013 году.

«Только я мог привести «Манчестер Юнайтед» к успехам после ухода Фергюсона. Готов ли я рассмотреть возможность возвращения в футбол? Нет, только если мне предложат возглавить «Манчестер Юнайтед». Но меня об этом не попросят. Возможно, именно поэтому они и не могут выиграть чемпионат Англии», - цитирует Кантона Tribalfootball.