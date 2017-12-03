«Леганес» обыграл «Вильярреал»
Матч 14-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Вильярреал» завершился победой хозяев – 3:1.
В составе победителей отличились Диего Рико, Набиль Эль-Жар и Габриэл. У «Вильярреала» забил Даниэль Раба.
«Вильярреал» с 21 очком остался на шестом месте. У «Леганеса» 20 очков и седьмое место.
В следующем туре «Леганес» на выезде сыграет с «Депортиво», а «Вильярреал» примет «Барселону».
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
«Леганес» - «Вильярреал» - 3:1
Голы: Рико, 72, Эль-Жар, 72, Габриэл, 90 – Раба, 60