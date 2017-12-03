В составе победителей отличились Диего Рико, Набиль Эль-Жар и Габриэл. У «Вильярреала» забил Даниэль Раба.

«Вильярреал» с 21 очком остался на шестом месте. У «Леганеса» 20 очков и седьмое место.

В следующем туре «Леганес» на выезде сыграет с «Депортиво», а «Вильярреал» примет «Барселону».

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур

«Леганес» - «Вильярреал» - 3:1

Голы: Рико, 72, Эль-Жар, 72, Габриэл, 90 – Раба, 60