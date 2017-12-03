«Валенсия» на выезде уступила «Хетафе»
Матч 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Валенсия» завершился победой хозяев — 1:0.
Единственный мяч забил на 66-й минуте Маркель Бергара. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления Мауро Арамбарри.
«Хетафе» набрал 19 очков и поднялся на восьмое место. «Валенсия» с 31 очком осталась на втором месте.
В следующем туре «Хетафе» примет «Эйбар», а «Валенсия» - «Сельту».
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
«Хетафе» - «Валенсия» – 1:0
Гол: Бергара, 66
Удаление: Арамбарри («Хетафе»), 25