Единственный мяч забил на 66-й минуте Маркель Бергара. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления Мауро Арамбарри.

«Хетафе» набрал 19 очков и поднялся на восьмое место. «Валенсия» с 31 очком осталась на втором месте.

В следующем туре «Хетафе» примет «Эйбар», а «Валенсия» - «Сельту».

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур

«Хетафе» - «Валенсия» – 1:0

Гол: Бергара, 66

Удаление: Арамбарри («Хетафе»), 25