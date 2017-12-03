На 44-й минуте гостей вывел вперед Анджело Огбонна. На 57-й минуте сравнял результат Николас Отаменди. Решающий мяч после передачи Кевина де Брюйне на 83-й минуте забил Давид Силва.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» десять очков и 19-е место. Для подопечных Пепе Гвардиолы это 13-я победа подряд.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Вест Хэм» примет «Челси».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - 2:1

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангаля, Данило (Жезус, 46), де Брюйне, Делф, Д. Силва, Стерлинг, Агуэро (Фернандиньо, 85), Сане (Б. Силва, 90+2)

Голы: Отаменди, 57, Силва, 83 – Огбонна, 44