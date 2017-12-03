В составе победителей отличились Максвелл Корне и Мариано Диас. У «Кана» забил Иван Сантини. «Лион» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Кана» 23 очка и седьмое место.

В следующем туре «Лион» на выезде сыграет с «Амьеном», а «Кан» на выезде сыграет с «Тулузой».

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Кан» - «Лион» - 1:2

Голы: Сантини, 90 - Корне, 10, Диас, 54