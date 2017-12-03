«Лион» на выезде обыграл «Кан» и вышел на второе место в чемпионате Франции
Матч 16-го тура чемпионата Франции «Кан» — «Лион» завершился победой гостей – 2:1.
В составе победителей отличились Максвелл Корне и Мариано Диас. У «Кана» забил Иван Сантини. «Лион» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Кана» 23 очка и седьмое место.
В следующем туре «Лион» на выезде сыграет с «Амьеном», а «Кан» на выезде сыграет с «Тулузой».
Чемпионат Франции. Лига 1
16-й тур
«Кан» - «Лион» - 1:2
Голы: Сантини, 90 - Корне, 10, Диас, 54