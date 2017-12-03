Голы Нойштедтера, Жулиано и Вальбуэна помогли «Фенербахче» обыграть «Касымпашу»
Матч 14-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Касымпаша» завершился победой хозяев – 4:2.
В составе победителей отличился российский защитник Роман Нойштедтер. Дубль сделал бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, еще один мяч забил экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна. У «Касымпаши» забивали Бернард Менса и Джон Мурильо.
«Фенербахче» набрал 26 очков и занимает третье место в чемпионате Турции. У «Касымпаши» 18 очков и 11-е место.
В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с «Бурсаспором», а «Касымпаша» примет «Трабзонспор».
Чемпионат Турции. Суперлига
14-й тур
«Фенербахче» - «Касымпаша» - 4:2
Голы: Нойштедтер, 26, Жулиано, 49, 62, Вальбуэна, 81 – Менса, 45, Мурильо, 82