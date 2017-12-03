Матч 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Мариуполем» завершился победой хозяев – 5:1.

В составе победителей дубль сделал Жуниор Мораес. Также отличились Денис Гармаш, Виктор Цыганков и Дерлис Гонсалес. У «Мариуполя» гол в активе Сергея Болбата. Отметим, что на 68-й минуте у гостей был удален Сергей Яворский.

«Динамо» набрало 38 очков и занимает втором место в чемпионате Украины. У «Мариуполя» 23 очка и седьмое место.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Александрией», а «Мариуполь» примет «Сталь».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

18-й тур

«Динамо» - «Мариуполь» - 5:1

Голы: Гармаш, 28, Цыганков, 45+3, Мораес, 75, 84, Гонсалес, 90 – Болбат, 27

Удаление: Яворский, 69, с пенальти