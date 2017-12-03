Как отмечается, руководство клуба и 46-летний российский специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом – игроков, сотрудников и особенно фанатов. Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень интересное для меня время. «Халл-Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего на будущее», - передает слова Слуцкого пресс-служба английского клуба.

Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии.

«Халл Сити» не мог одержать победу в чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. Всего под руководством Слуцкого «Халл» провел 20 матчей в чемпионате, одержав четыре победы. На данный момент команда набрала 19 очков и находится на 20-й строчке в турнирной таблице.

Добавим, что «Халл Сити» в субботу, 2 декабря, сыграл вничью с клубом «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:2.