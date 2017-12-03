- Благодарен команде за настрой, с которым она вышла на матч. Игра была за 6 очков. Прессинг, желание огромное, быстрые голы - все это поспособствовало тому, что мы держали игру под контролем. Задача во второмм тайме была не остановиться, не начать играть академично. В итоге забили еще один гол, одержали крупную победу.



- Ставили цель забить быстрые голы?



- Конечно, мы не можем заглянуть, как сложится игра. Но оказать давление хотели в начале хотели.



- Почему долго не делали замен?



- Хорошо команда играла, в целом никто не выпадал. Хотелось сохранять рисунок и объем. В конце вышли молодые ребята, надеюсь, в будущем они станут основными нашими игроками, - цитирует Скрипченко Rusfootball.info со ссылкой на эфир канала «Наш Футбол».

В составе махачкалинской команды голами отличились Хуан Лескано, Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Игорь Армаш.

Добавим, что на 26-й минуте матча с поля был удален вратарь хабаровского клуба Александр Криворучко.

После этой победы «Анжи» набрал 19 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» с 12 баллами находится на 16-м месте.

В следующем туре «Анжи» 9 декабря в гостях сыграет с «Динамо». «СКА-Хабаровск» в этот же день встретится на выезде с «Рубином».