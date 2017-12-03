«Провалили начало матча. Наверное, слишком много времени провели в Хабаровске. Почти месяц не выезжали, тренировались на искусственном поле. Сказалась смена грунта, ноги были тяжелые. Что будем менять перед матчем с «Рубином»? Сделаем выводы», - цитирует Поддубского Rusfootball.info со ссылкой на эфир канала «Наш Футбол».

В составе махачкалинской команды голами отличились Хуан Лескано, Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Игорь Армаш. Добавим, что на 26-й минуте матча с поля был удален вратарь хабаровского клуба Александр Криворучко.

После этой победы «Анжи» набрал 19 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» с 12 баллами находится на 16-м месте. В следующем туре «Анжи» 9 декабря в гостях сыграет с «Динамо». «СКА-Хабаровск» в этот же день встретится на выезде с «Рубином».