Напомним, Погба был удален в победном матче против «Арсенала» в чемпионате Англии (3:1).

Как информирует The Telegraph, француз за прямую красную карточку будет дисквалифицирован как минимум на три матча. Он точно пропустит манчестерское дерби, которое состоится в следующем туре.

Кроме того, есть вероятность, что его могут дисквалифицировать и на более длительный срок за иронические аплодисменты и плевок.

В текущем сезоне 24-летний Поль Погба провел 11 матчей за «МЮ» и забил три мяча при пяти голевых передачах.