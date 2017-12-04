«Лас-Пальмас» одержал победу над «Бетисом» (1:0) в матче 14-го тура примеры на стадионе «де Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

Единственный гол в матче на 19-й минуте забил аргентинский форвард Хонатан Кальери.

Гости доигрывали матч вдесятером после удаления на 90-й минуте защитника Жорди Амата.

В составе «Лас-Пальмаса» весь матч провел бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, отметившийся желтой карточкой.

Экс-полузащитник «Зенита» Хави Гарсия вышел в стартовом составе «Бетиса» и был заменен на 58-й минуте на полузащитника из Алжира Риада Будебуза.

Благодаря этой победе «Лас-Пальмас» прервал свою десятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. В последний раз команда набирала три очка 17 сентября в матче с «Атлетиком» (1:0). «Бетис», в свою очередь, не может победить в чемпионате в шести матчах подряд.

«Лас-Пальмас» набрал десять очков и поднялся на 18-е место, оставаясь в зоне вылета вместе с «Малагой» и «Алавесом». У «Бетиса» 18 очков и 11-е место.

В 15-м туре 8 декабря «Лас-Пальмас» сыграет в гостях с «Алавесом», а «Бетис» через два дня примет «Атлетико».

Примера

14-й тур

«Лас-Пальмас» – «Бетис» – 1:0 (1:0)

Гол: Кальери, 19.

Удаление: Амат («Бетис»), 90.