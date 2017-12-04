Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) на «Этихад Стэдиум».

«Это было непросто, – приводит BBC слова Делфа. – Складывается ощущение, что команды, которые приезжают сюда, интересует только то, как бы припарковать автобус и поставить всех игроков за линию мяча.

Но у нас в команде есть такие игроки, как Давид Сильва. Мы знали, что если будем продолжать в том же духе, моменты появятся. Мы понимали, что нужно сохранять терпение. В перерыве мы старались объяснить ребятам, что у нас достаточно времени, нужно немного расслабиться. И мы стали находить пространство».

«Манчестер Сити» одержал в чемпионате 13-ю победу подряд, повторив английский рекорд.