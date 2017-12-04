Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что сейчас клуб переживает один из лучших периодов в своей истории.

«Эта команда продолжает мечтать под руководством замечательного тренера Зинедина Зидана, который добился всего с «Реалом», командой своей жизни, – приводит AS слова Переса. – Он один из наших великих символов, который объединяет в себе ценности и талант, необходимые для того, чтобы руководить одним из лучших составов в нашей истории. Капитаны Серхио Рамос и Марсело являются примером ценностей клуба.

Вместе мы сотворили историю: 12-й кубок европейских чемпионов. И мы остаемся единственной командой, побеждавшей в турнире дважды подряд. Мы также выиграли 33-й титул чемпионов Испании. Мы не побеждали сразу в чемпионате и еврокубке с 1958 года. Но нас отличает то, что мы хотим продолжать побеждать».

Добавим, что после 14 туров примеры «Реал» занимает четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.

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