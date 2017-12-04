Коммерческий директор «Краснодара» и директор академии клуба Арам Фундукян принес извинения болельщикам за включение «глушилок» по ходу первого тайма матча 19-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:2).

«То, что включилась глушилка во время матча, – это ошибка персонала, человеческий фактор. Извините», – написал Фундукян в твиттере.

Напомним, «глушилки» на стадионе «Краснодар» были включены в первом тайме при счете 2:0 в пользу «Ахмата», когда болельщики начали скандировать «Шалимов, уходи», требуя отставки главного тренера «Краснодара».

Добавим, что после перерыва хозяева забили три гола и вырвали победу.

После 19 туров «Краснодар» занимает пятое место, отставая на три очка от идущего вторым «Зенита».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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