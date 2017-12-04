1. Леонид Слуцкий завершил работу в «Халл Сити». Семь туров без побед и 20-го места оказалось достаточным для отставки.

2. Юсков был самым быстрым на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари, показав второе время в истории.

3. МОК опубликовал данные о тестировании спортсменов перед Играми в Пхенчхане. Больше всего допинг-тестов, конечно, у представителей России (1240).

4. «Анжи» крупно победил «СКА-Хабаровск» в матче аутсайдеров премьер-лиги.

5. Тем временем, «Краснодар» объяснил, как так вышло, что во время матча с «Ахматом» включились «глушилки», когда болельщики призывали Шалимова к отставке.

6. «Манчестер Сити» повторил английский рекорд всех времен, одержав 13-ю победу подряд в чемпионате. С «Вест Хэмом» пришлось трудно. Следующий матч – с «Манчестер Юнайтед», за который может не сыграть Погба.

7. В НХЛ сыграли четыре матча, в одном из них Александр Радулов сделал две голевые передачи и помог «Далласу» разгромить «Колорадо».

8. Российские гандболистки выиграли свой второй матч на чемпионате мира в Германии.

9. В Турции забивали Нойштедтер, Вальбуэна и Жулиано, а в Италии – Кайседо.

10. Главный тренер соперника сборной России заявил, что «Реал» интересуется форвардом соперника «Спартака».