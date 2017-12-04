По информации интернет-портала Goal, статуя, установленная в Аргентине в честь Лионеля Месси, была разрушена неизвестными.

Согласно источнику, злоумышленники снесли всю верхнюю часть статуи, оставив на постаменте только мяч и часть ног.

Leo Messi's statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 3 декабря 2017 г.

Отметим, что подобное происходит не в первый раз. В январе этого года вандалы отрезали верхнюю половину статуи. Позднее она была восстановлена.