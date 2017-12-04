Согласно источнику, злоумышленники снесли всю верхнюю часть статуи, оставив на постаменте только мяч и часть ног.

Отметим, что подобное происходит не в первый раз. В январе этого года вандалы отрезали верхнюю половину статуи. Позднее она была восстановлена.

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