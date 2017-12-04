Ранее сообщалось, что бразилец, который этим летом перебрался в "ПСЖ" за 222 млн евро, может пополнить ряды столичного клуба. Согласно СМИ, отец нападающего провел переговоры с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

"Скажу честно: я не вижу Неймара в "Реале". Я хорошо знаю этого человека, поэтому не думаю, что он переедет в Мадрид. Неймар всегда восхищался "Барселоной". Он уже взрослый человек, поэтому прекрасно понимал на что идет.

Уверен, ему было больно покидать "Камп Ноу". Он был счастлив здесь. Но мы должны принять тот факт, что у него новый вызов. У нас нет никаких упреков, только любовь и благодарность за все, что он сделал для "Барселоны", – цитирует уругвайца MARCA.