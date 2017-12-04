Тренер сборной Франции: Игровое время Жиру в «Арсенале» нас не устраивает
Тренер сборной Франции Ги Стефан прокомментировал игру французского нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.
В текущем сезоне АПЛ Жиру сыграл 12 матчей за «Арсенал», выходя каждый раз на замену. На счету француза три забитых мяча.
«Его игровое время в «Арсенале» нас не устраивает. Ему надо найти решение этой проблемы», - цитирует Telefoot Стефана.
Добавим, что сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2018 в России сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.