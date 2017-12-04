В текущем сезоне АПЛ Жиру сыграл 12 матчей за «Арсенал», выходя каждый раз на замену. На счету француза три забитых мяча.

«Его игровое время в «Арсенале» нас не устраивает. Ему надо найти решение этой проблемы», - цитирует Telefoot Стефана.

Добавим, что сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2018 в России сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.