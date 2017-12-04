Ранее сообщалось, что в руководстве задумались о смене наставника, поскольку недовольны выступлением команды, которая занимает 4-е место в таблице примеры.

"Наша команда движется к поставленным целям под руководством замечательного тренера. Зидан добился всего благодаря "Реалу", команде своей жизни. Он – один из наших символов, который объединил ценности и талант необходимые лидеру одного из лучших составов», – цитирует функционера AS.