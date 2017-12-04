«Отставка Слуцкого ─ это логичное завершение истории. Но если бы владельцы «Халла» немного подождали, то все могло измениться в кардинальную сторону. Обидно за Леонида Викторовича, но надо отдать ему должное. Правильно, что он использовал свой шанс и тот опыт, который он приобрел, не купишь ни за какие деньги. Он разобрался с английским языком, получил новую информации о зарубежном футболе. Учитывая, что ему еще работать и работать, то этот эксперимент будет для него полезным», - считает Белоус, которого цитирует «Спорт день за днем».

«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних встреч. Всего под руководством Слуцкого «Халл» провел 20 матчей в чемпионате, одержав четыре победы. На данный момент команда набрала 19 очков и находится на 20-й строчке в турнирной таблице.