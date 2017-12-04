- Насколько сложно защищаться от острых атак «Манчестер Сити»?

- Лучше спросите об этом наших защитников! На самом деле, мы проанализировали их игру, и в первой встрече мы не дали им достаточно пространства. Если будем играть компактно, то все будет в порядке.

- Кто представляет наибольшую опасность в «Манчестер Сити»?

- Вся линия атаки, я бы не выделял кого-то конкретно. Вся команда хороша: начиная голкипером, блестяще играющим ногами, и заканчивая нападающими, которые тоже отлично действуют на своих позициях. Нам нужно сосредоточить внимание на каждом игроке, - цитирует Пятова Football.ua.

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря. Начало в 22:45 по Москве.