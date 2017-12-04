Андрей Пятов: Если компактно сыграем с «Манчестер Сити», то все будет в порядке
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
- Насколько сложно защищаться от острых атак «Манчестер Сити»?
- Лучше спросите об этом наших защитников! На самом деле, мы проанализировали их игру, и в первой встрече мы не дали им достаточно пространства. Если будем играть компактно, то все будет в порядке.
- Кто представляет наибольшую опасность в «Манчестер Сити»?
- Вся линия атаки, я бы не выделял кого-то конкретно. Вся команда хороша: начиная голкипером, блестяще играющим ногами, и заканчивая нападающими, которые тоже отлично действуют на своих позициях. Нам нужно сосредоточить внимание на каждом игроке, - цитирует Пятова Football.ua.
Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря. Начало в 22:45 по Москве.