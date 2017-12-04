- Будут ли Диего Перотти и Раджа Наингголан готовы к «Карабаху»?

- Да, оба будут в составе и будут готовы выйти на поле против «Карабаха». Мы очень довольны этим. Пока неизвестно по поводу Александара Коларова, но и он почти наверняка сыграет.

- Вы думаете о том, чтобы занять первое место в группе?

- Думаем только о предстоящей игре. Наша судьба находится в наших руках. Цель – выйти в плей-офф.

- Какие ожидания от завтрашнего матча?

- Это будет такая игра, в которой мы с самого начала должны атаковать и показывать свой футбол. Мы постараемся не дать «Карабаху» возможности продохнуть. Я хочу решительной победы, поэтому не будем рисковать. «Карабах» отлично показал себя в выездном матче с «Атлетико». Это уже не та команда, что была в стартовом туре в Лондоне с «Челси». Мы знаем, что если покажем свою лучшую игру, то сможем победить, - цитирует Ди Франческо Azerisport.

Матч «Рома» - «Карабах» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.