СМИ: Роналду станет обладателем «Золотого мяча» и получит его на Эйфелевой башне
По сообщению Mundo Deportivo, нападающий «Реала» Криштиану Роналду получит «Золотой мяч» на Эйфелевой башне.
Вручение «Золотого мяча» состоится 7 декабря. 9 октября были названы имена 30 претендентов на премию.
Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак(«Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане(«Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Роналду становился обладателем награды в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.