Напомним, после 25 туров команда с 32 очками занимает десятое место.

- Нам не удалось реализовать те планы, которые были на эту часть сезона, - сказал Калешин. - Ожидания тренерского штаба, руководства, футболистов и тем более болельщиков были намного выше, чем тот результат, который показала команда. Есть несколько причин, почему так произошло, и их можно разделить на две категории. К первой относятся те факторы, которые подвластны тренерскому штабу и лично мне: подготовка к сезону, конкретным играм, например, какие-то тактические вещи на конкретные матчи, замены по ходу игр. Здесь, возможно, были допущены определенные ошибки, и сейчас наступило время для анализа. У меня пока не очень большой опыт работы на таком уровне, и подготовка команды к сезону в течение четырех недель случилась в моей карьере впервые. Был выбран экспериментальный вариант подготовки к старту первенства, и результат показал, что этот вариант в будущем нужно будет скорректировать. Мы планировали мощно пройти старт сезона, но этого сделать не удалось. К счастью, зимний подготовительный период дольше, его легче спланировать. Вторая категория причин – это то, что не зависит напрямую от тренерского штаба и игроков. В Сербии мы должны были закрыть команду на двухнедельный карантин и провести несколько качественных спаррингов, в которых можно было проверить себя, однако нас подвел партнер, который организовывал сборы. Можно сказать, произошло настоящее ЧП, пришлось экстренно корректировать план подготовки. В современном футболе даже один день работы играет роль, а когда выпадают три-четыре дня, к тому же, приходится проводить сборы без спаррингов, это конечно же, серьезно ударяет по готовности команды. На старте первенства мы в итоге оказались не в лучшем, прежде всего, эмоциональном состоянии.