По информации издания, российский специалист может занять пост технического директора в лондонском клубе. Ранее на этой должности работал Майкл Эменало, покинувший команду месяц назад.

Напомним, российский специалист в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством "тигры" в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.