Абрамович намерен предложить Слуцкому работу в «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен предложить Леониду Слуцкому работу в «Челси», сообщает Telegraph.
По информации издания, российский специалист может занять пост технического директора в лондонском клубе. Ранее на этой должности работал Майкл Эменало, покинувший команду месяц назад.
Напомним, российский специалист в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством "тигры" в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.