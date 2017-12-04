- Насчет работы в «Краснодаре» я не уверен: это выбор президента клуба Сергея Галицкого. Но в России такой специалист точно долго не засидится. А уж какой клуб пригласит — это уже по ситуации. Если у Слуцкого будут какие-то варианты в Англии, то, конечно, будет лучше поработать там: и уровень выше, и условия комфортнее, - цитирует Минько "Газета.ру".

Напомним, 3 декабря Леонид Слуцкий был уволен с поста главного тренера "Халл Сити".

