«Мы приехали на последний матч турнира. Прежними результатами мы не можем быть довольными, хотя этот турнир стал большим опытом для нас. Завтра постараемся сыграть правильно и серьезно. От этого матча зависят шансы «Ромы», но это их задача, мы же постараемся показать свой лучший футбол. Это шанс показать, чего мы добились и что мы можем.

Это последняя большая игра для нас. Каждый из них дает опыт футболистам. Они постараются показать себя в завтрашнем матче. У нас есть большой шанс играть без давления и биться.

Проблема в том, что мы остались без трех основных защитников. Но в течение сезона мы часто делали ротации в составе, и это нам помогало заменять отсутствующих. Я доверяю своим игрокам, и верю, что каждый из них покажет свой лучший футбол», - цитирует Гурбанова Azerisport.

Матч «Рома» - «Карабах» состоится 5 мая и начнется в 22:45 по Москве.