«Мы знали, что "Ак Барс" после двух поражений подряд будет заряжен на игру. Это очень сильная команда, которая показала отличный хоккей в первом периоде. Они задавили нас в первом периоде и за счет этого создавали моменты.

Они отлично начали игру, забили два гола, и это многое определило в игре. Во втором периоде мы действовали чуть лучше, но неудачное начало стоило слишком многого», - приводит слова Дуайера «Р-Спорт».