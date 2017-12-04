«Было бы глупо с нашей стороны оступиться в этом матче, так как это ключевая игра для нас. Это наша первая цель в сезоне, мы понимаем ее важность. Соответственно, мы отдаем себе отчет в том, что игра не будет легкой.

Первый матч против «Олимпиакоса» был непростым. Они хорошо защищались, у них очень физически сильная команда. Нам будет непросто. Они будут играть перед своими трибунами и захотят хлопнуть дверью на прощание. Нам нужно быть очень сосредоточенными и осторожными», - цитирует Бардзальи Football Italia.

Матч «Олимпиакос» - «Ювентус» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.