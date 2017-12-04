«Игуаин сыграет. Он здоров физически и психологически. Манджукич тоже готов играть. Но есть две проблемы, с которыми мне предстоит определиться завтра. Первая – это Буффон, а вторая – Пьянич. Если они оба смогут сыграть – хорошо. Ели нет, то мы выпустим других игроков.

У Пьянича мышечная усталость, у Буффона – проблемы с икроножной мышцей. Я приму решение завтра. Не могу рисковать игроками, так как они могут выбыть надолго из-за травмы. Если Джиджи не сможет играть, его заменит Щесны.

Эта игра намного более сложная и ответственная, чем был матч против «Наполи» (1:0). Это наша первая цель в сезоне. В чемпионате можно наверстать упущенное, но не здесь. В случае неудачи у нас потом не будет возможности исправить положение.

Нам нужно побеждать, иначе мы рискуем вылететь. Нельзя полагаться на матч «Барселоны» против «Спортинга», - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, ранее стало известно, что в этом матче не сыграет защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Матч «Олимпиакос» - «Ювентус» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.