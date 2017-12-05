- Мы очень хорошо поработали в последние недели. Наш отрыв от второго места в бундеслиге составляет шесть очков, а в Лиге чемпионов мы вышли в 1/8 финала. Против топ-клубов играть классно, и мы завтрашний день ждем с большим оптимизмом. Мы уступили со счетом 0:3 в черный для нас день, мы не сыграли тогда так, как планировали. Под началом Юппа дела у нас идут лучше, мы показываем совсем другой футбол, - передает слова Зюле официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матча «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 22:45 по московскому времени.