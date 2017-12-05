- Очень жаль, что турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над «Манчестером» не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф. Изначально мало кто верил в то, что красно-синие смогут выйти из этой группы. Однако они борются до последнего тура и в целом выглядят очень неплохо в заключительных матчах года. Поэтому, думаю, ЦСКА вполне способен преподнести сюрприз. Правда, сделать это будет тяжело - «Юнайтед» очень сильны дома, и обыграть их на «Олд Траффорде» практически нереально, - передают слова Ярошика «Известия».

Напомним, матч ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.