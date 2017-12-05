В Париже состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка Франции. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

По результатам жеребьевки действующий обладатель Кубка «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Ренном». Финалист турнира прошлого сезона «Анже» дома встретится с «Лорьяном».

«Монако» в гостях сыграет с «Изером», а «Лион» - с «Нанси». Кроме этого «Марсель» на своем поле примет «Валансьен».

Матчи 1/32 финала Кубка Франции пройдут 6 и 7 января 2018 года.