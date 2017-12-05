Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» и вошел в топ-20 снайперов в истории НХЛ.

Форвард «Коринтианса» Жо был включен в символическую сборную чемпионата Бразилии, а также признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии по итогам завершившегося сезона.

В день прилета в Англию на решающий матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» красно-белые провели 50-минутную вечернюю тренировку. Денис Глушаков, Луис Адриано и Георгий Джикия тренировались по индивидуальной программе.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что Буффон и Пьянич могут пропустить матч Лиги чемпионов с «Олипиакосом».

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория рассказал, что у его команды не будет проблем с мотивацией в матче Лиги чемпионов против «Базеля». А наставник швейцарского клуба Рафаэль Вики заявил, что его подопечные должны сфокусироваться на собственной игре, а не рассчитывать на помощь «Манчестер Юнайтед».

«Лос-Анджелес Клипперс» отправил защитника Милоша Теодосича в фарм-клуб «Аква Кальенте Клипперс». 30-летний сербский баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы.

Форвард «Виннипега» Блэйк Уилер был признан первой звездой недели в НХЛ.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был признан лучшим спортсменом Испании за всю историю по версии газеты AS.

Очки Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» взять верх над «Сан-Хосе». А передача Алексея Емелина помогла «Нэшвиллу» одержать победу над «Бостоном».